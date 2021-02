Liguria. Nuvolosità diffusa sul Centro-Levante già dal mattino, con possibili pioviggini. Nel corso del pomeriggio secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, situazione pressoché invariata con cieli grigi quasi ovunque e con possibili ancora dei locali sgocciolii.

I venti saranno deboli o al più moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso con moto ondoso in graduale calo.

Temperature stazionarie o in leggero aumento le minime sulla costa tra +5 e +9° C, nell’interno tra +0 e +4° C, massime sulla costa tra +10 e +14° C, nell’interno tra +5 e +9° C.

Domani sarà ancora nuvole e pioggia, più probabile sul settore centro-orientale della regione, con venti moderati da Sud-Est.

Anche venerdì la situazione non cambierà.