Genova. L’alta pressione tende leggermente a flettere, consentendo l’ingresso di correnti più fresche di matrice orientale, specie nella giornata di domenica. Non si prevedono piogge almeno fino a lunedì 1 marzo. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 27 febbraio, al primo mattino ancora qualche banco di nebbia di matrice marittima (caligo) o presenza di nubi basse lungo le coste, in attenuazione con il maggiore soleggiamento. Cielo velato da nubi medio-alte sul resto della regione. Nel pomeriggio bel tempo sull’intera regione a parte velature a levante e qualche nube bassa nell’entroterra senza conseguenze. Temperature in calo nell’interno, in aumento lungo le coste, fino ai 18 gradi.

Domani, domenica 28 febbraio, al mattino nubi irregolari sul centro-ponente, più intense nelle aree interne e sui versanti padani senza piogge, tempo più soleggiato a levante e sull’Imperiese. Nel pomeriggio bel tempo lungo le coste, ancora addensamenti sui versanti padani centro-occidentali in dissolvimento entro sera. Venti forti settentrionali al mattino specie sul settore centro-occidentale della costa.

Lunedì primo marzo soleggiato e stabile ovunque con vento da nord in graduale attenuazione, temperature in aumento.