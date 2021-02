Genova. Si allontana la perturbazione che ha determinato maltempo sulla nostra regione. A partire da venerdì aria molto fredda di matrice continentale irromperà sulla Liguria determinando un sensibile calo termico, ma scarsi fenomeni. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 11 febbraio. Mattinata e primo pomeriggio all’insegna del sole sulla nostra regione a parte qualche nube locale senza conseguenze. In serata generale incremento della nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Venti: Deboli variabili al mattino, tendenti a provenire da sud est nel pomeriggio e da nord-est in serata. Mari: Molto mosso, con moto ondoso in attenuazione. Temperature: In lieve calo le minime, massime stazionarie o in contenuto aumento. Sulla costa minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Nell’interno minime tra -4 e 1 grado, massime tra 5 e 9 gradi.

Venerdì 12 febbraio. Avvisi: Forte vento da nord, sensibile calo della temperatura. Cielo e Fenomeni: Nubi irregolari su tutta la regione con occasionali fiocchi di neve o nevischio sui valichi e versanti padani con possibile parziale interessamento della fascia costiera in serata (si tratterà al massimo di qualche fiocco o goccia di pioggia portata dal vento). Nessun accumulo importante. Venti: Da moderati a forti tra nord e nord-est. Mari: Stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature: In sensibile diminuzione.

Sabato 13 febbraio. Avvisi: Ventilazione sostenuta da nord, rischio di gelate anche lungo alcuni tratti di costa. Cielo e Fenomeni: Qualche nube arroccata ai rilievi in via di attenuazione. Tempo soleggiato altrove. Molto freddo con venti intensi tra nord e nord-est, gelate anche localmente lungo le coste come da avviso.