Genova. Ancora correnti umide meridionali sulla nostra regione con qualche pioggia sul settore centro-occidentale nella giornata di oggi. Deciso miglioramento ed aumento termico da domenica stante il rinforzo dell’alta pressione. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni

Sabato 20 febbraio. Ancora nubi irregolari sulla nostra regione. Qualche debole pioggia o pioviggine al mattino sul genovesato occidentale, in spostamento verso il savonese nel pomeriggio; assenza di fenomeni altrove. A levante non si escludono schiarite durante il pomeriggio specie sullo spezzino. Venti: Moderati da sud-est. Mari: Generalmente mosso. Temperature: Stazionarie o in contenuto aumento a levante. Sulla costa minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 12 e 14 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 7 e 11 gradi.

Domenica 21 febbraio. Bel tempo lungo la costa a parte qualche nube tra il savonese occidentale e l’imperiese in via di attenuazione. Sui versanti padani ancora nubi basse in sollevamento durante il giorno con sconfinamenti “a cappello” sui contrafforti dei versanti marittimi.

Venti: Moderati da nord-est sul settore centro-occidentale della costa, deboli orientali altrove. Mari: Da mosso a poco mosso. Temperature: In generale aumento.

Lunedì 22 febbraio. Un po’ di nubi basse al mattino sui versanti padani in attenuazione, per il resto giornata soleggiata. Temperature in ulteriore aumento e su valori superiori alle medie del periodo.