Genova. In attesa dell’alta pressione che da domani andrà progressivamente rinforzandosi sull’Europa, determinando un deciso miglioramento del tempo e un aumento delle temperature sulla Liguria, per oggi i meteorologi di Limet prevedono una giornata a due facce.

Mentre questa mattina nubi basse piuttosto compatte interesseranno i versanti padani, i cieli si presentano già sereni sui bacini marittimi e lungo le coste.

I venti sono previsti al mattino moderati da nord/nord-ovest sul centro-ponente, residui da sud-est a levante.

Nel pomeriggio rotazione a nord/nord-est ovunque, con rinforzi nel Savonese e in mare aperto. Le temperature sono in calo nei valori minimi, e in aumento in quelli massimi.