Genova. Temperature sotto zero questa mattina all’alba in quasi tutta Genova con esclusione solo del centro e della costa del Levante. Il record negativo è stato registrato in val D’Aveto coi -13,1 del Prato della Cipolla.

Oggi il tempo si manterrà ancora stabile e soleggiato, ma piuttosto freddo. Dall’inizio della prossima settimana alta pressione in graduale rinforzo sul Mediterraneo, unitamente ad un deciso aumento delle temperature. Da martedì tornerà anche qualche pioggia. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Domenica 14 febbraio. Avvisi: Al mattino ancora venti tesi/forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi a largo. Freddo pungente, con forti gelate nell’entroterra. Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, a parte qualche residua nube bassa al mattino sui versanti padani centro-occidentali, ma in veloce dissolvimento entro il pomeriggio. Venti: Al mattino tesi/forti da nord/nord-ovest sul centro-ponente, moderati/tesi da nord-est a levante. Ventilazione in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Mari: Stirati sotto-costa, mossi a largo. Moto ondoso in graduale abbattimento nel corso della giornata. Temperature: In forte calo nei valori minimi. Sulla costa minime tra -1 e 3 gradi, massime tra 4 e 7 gradi. Nell’interno minime tra -15 e -12 gradi (sulle vette), tra -10 e -3 gradi (altrove), massime tra -4 e 3 gradi.

Lunedì 15 febbraio. Giornata stabile e inizialmente soleggiata. Seguirà un graduale aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, specie dalla serata. Venti: Deboli dai quadranti meridionali. Mari: Generalmente poco mossi. Temperature: In ulteriore calo nei valori minimi nei fondovalle interni, in aumento altrove.