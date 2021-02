Liguria. Alta pressione sulla Liguria in questi giorni, con il rischio di banchi di nebbia sulla costa, sia a Levante, sia a Ponente, che per ora è scongiurato. Giornata che si preannuncia con cielo solo parzialmente nuvoloso secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia.

Nel corso del pomeriggio aumento delle nubi basse anche sul settore centrale, mentre dalla sera aumenta il rischio di nebbia sulla fascia costiera.

Venti al mattino moderati o tesi da Nord sul settore centrale, più deboli altrove. Nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie o in leggero aumento le minime sulla costa tra +9 e +13° C, nell’interno tra 0 e +7° C. Massime tra 15 e 18° C sulla costa e tra 15 e 19° nell’interno.

Domani ancora rischio di banchi di nebbia a tratti lungo le coste, con cielo molto nuvoloso lungo la fascia costiera sin dal mattino. Venti deboli a regime di brezza, mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì nessuna variazione di rilievo rispetto ai giorni precedenti. Persistono le nubi basse su gran parte della fascia costiera.