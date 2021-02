Meteo, allerta gialla su Genova e Tigullio: questa notte attesi forti temporali

Genova. Attesi forti temporali su Genova, il Tigullio, e tutto il levante ligure con possibili criticità a livello di dissesti idrogeologico. Per questo motivo Arpal ha emanato l’avviso di allerta gialla a partire dalla mezzanotte di mercoledì 10 febbraio, fino alle 9 di domattina.

Secondo i modelli previsionali il clou dovrebbe arrivare entro le prime ore del mattino, con l’apice verso le 6 quando i temporali potrebbero “sfogarsi” su praticamente tutto il territorio della provincia. A preoccupare, al momento solo in termini di allertamento, è lo stato del suolo, che risulta essere praticamente saturo d’acqua per le piogge dei giorni scorsi, per cui ci si attende una risposta rapida dei bacini idrici dei territori.

DALLA SIBERIA ARRIVA BURIAN: GELO E NEVE DAL FINE SETTIMANA

Dopo una breve tregua mattutina le nubi sono andate rapidamente aumentando un po’ su tutta la regione e, dalla serata, è atteso un nuovo peggioramento per il transito di una perturbazione. Avremo precipitazioni diffuse su tutta la regione associate a rovesci e temporali anche di forte intensità più probabili sul centro e sul Levante: proprio a Levante i i fenomeni potranno essere più persistenti. Le precipitazioni tenderanno gradualmente ad esaurirsi dalla mattinata di domani a iniziare da Ponente. Da segnalare anche il rinforzo generalizzato dei venti meridionali e le mareggiate di libeccio in particolare lungo le coste di Levante.