Maxi rissa tra tifosi alla Foce: arrestati due ultrà del Genoa

Genova. Maxi rissa tra opposte tifoserie ieri sera in piazza solari: una ventina di tifosi del Genoa e della Sampdoria si sono affrontati con i caschi i caschi in testa e i bastoni in mano tra via Cecchi e via della Libertà: 2 i tifosi arrestati dai poliziotti delle volanti: si tratta di due ultrà del Genoa che fanno parte del club 5R. Sul posto è intervenuta anche la Digos: uno dei due tifosi era stato denunciato per imbrattamento.

Un nuovo episodio che allunga quindi la lista di scontri tra diversi gruppi di tifosi, tifosi che da oltre un anno non hanno più accesso allo stadio per le note norme anti covid.

La rissa ha creato non poca preoccupazione da parte dei residenti locali, che hanno segnalato quanto stava accadendo anche con alcuni post sui social.