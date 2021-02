Genova. Una notte di lavoro per i tecnici di Ireti, che dalle 19 di ieri sera sono alle prese con un grosso guasto verificatosi ad una tubatura importante dell’acquedotto genovese che ha lasciato a secco mezza città per alcune ore. Sostituito il grosso tubo, sono ancora in corso le stime di perdita, ma si parla di decine di metri cubi d’acqua andati perduti, se non centinaia.

La falla, apertasi in un tubo da 500 millimetri, aveva letteralmente allagato le strade, fino a quando non si è riusciti ad isolarla, verso le 22: ripristinate le utenze coinvolte, i disagi si sono limitati alla sola via Milano, dove al momento è in corso l’intervento di sostituzione della grossa tubatura.

Partiti gli scavi, è stata ripristinata la normale viabilità della zona tra via di Francia e via Milano: nelle prossime ore potrebbero verificarsi sbalzi di pressione per la fornitura d’acqua dei quartieri limitrofi, ma la situazione non dovrebbe generare ulteriori criticità.