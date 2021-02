Maxi controlli dei carabinieri in zona Darsena: 80 identificati, 7 multati per assembramento

Genova. Serata di controlli straordinari ieri sera per i carabinieri della Compagnia Genova Centro agli ordini del comandante Michele Zitiello in zona Darsena al porto antico.

Il servizio è stato deciso in seguito a numerose segnalazioni da parte dei residenti circa spaccio e degrado in un’area fra l’altro interessata da un progetto di riqualificazione da parte del Comune di Genova.

Il bilancio dei controlli è di 80 persone identificate, 7 sono state segnalate per possesso di droga e altre 7 multate perché trovate assembrate in gruppetti e senza mascherina, in violazione delle norme anti covid.