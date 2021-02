Mattia Canepa (New Racing for Genova) “scopre” la Clio al Rally del Carnevale

Genova. I gemelli Francesco ed Egidio Aragno, impegnati a Pragelato nell’ultimo atto di The Ice Challenge, il Campionato Italiano di Velocità su Ghiaccio, non saranno gli unici portacolori della New Racing for Genova a scendere in campo sabato e domenica prossimi.

Contestualmente, la scuderia genovese sarà, infatti, anche al via del 37° Rally del Carnevale, in programma sulle strade della Versilia, con Mattia Canepa e Giorgia Lecca: il giovane pilota levantino, per l’occasione, abbandonerà la sua Citroën C2 di classe Racing Star 1600 per cimentarsi, per la prima volta nella sua breve carriera agonistica, al volante di una Renault Clio Williams di gruppo A che gli sarà messa a disposizione dalla Ft Car Sport.

Protagonista di una scorsa stagione tutta in crescendo, Mattia Canepa è entusiasta di questa opportunità. “Parlando con i vertici della scuderia – osserva – è uscita questa bella occasione e non me la sono fatta scappare. Per me provare una Clio gruppo A è sempre stato un sogno perché è un mezzo che, pur essendo datato, ancora oggi è molto competitivo. Il Rally del Carnevale, pur non avendo titolazioni, sarà sicuramente un buon banco di prova per la mia crescita agonistica. Ci sarà da divertirsi a passare da una vettura stradale come la mia C2 alla Clio… non sarà facile, ovviamente, ma cercherò di fare bene per sfruttare al massimo questa bella opportunità”.

Nella foto (di Matteo Raggi): la Citroën C2 di Mattia Canepa