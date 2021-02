Mascia (Forza Italia): “Avvocati e personale giudiziario siano vaccinati al più presto”

Genova. “Condivido l’iniziativa di Claudio Muzio, capogruppo regionale di Forza Italia-Liguria Popolare” dichiara Mario Mascia, avvocato, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Genova e commissario genovese del partito azzurro.

“Muzio oggi ha presentato un ordine del giorno con cui chiede alla Regione Liguria di inserire nelle fasce prioritarie di vaccinazione anche gli avvocati e il personale dell’amministrazione giudiziaria, sulla scia di quanto fatto dalla vicina Regione Toscana”.

“Da avvocato non posso che constatare, anche sullla base del numero di contagi, ricoveri e decessi verificatisi tra gli appartenenti a queste categorie “conclude Mascia ” che anche gli operatori giudiziari come avvocati, cancellieri ed affini sono a pieno titolo categorie a rischio e allo stesso tempo essenziali per il buon funzionamento della Giustizia, che come è noto è un servizio pubblico essenziale. Quindi vanno vaccinati con priorità”.