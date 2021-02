Marta Brusoni, già 35 puntate per il programma su facebook “Trait d’union”

Genova. Un luogo virtuale dove approfondire temi importanti, raccontare esperienze, ripercorrere le tappe di un percorso, trovare soluzioni, scoprire curiosità e aneddoti su mestieri che si pensavano estinti. Ma anche un canale virtuale che ha sempre di più una ricaduta nella vita reale, dove portare avanti progetti legati al sociale e alla solidarietà.

“Trait d’Union”, il programma online ogni settimana tutti i lunedì sera alle 21 sul canale ufficiale Facebook di Marta Brusoni, capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale, ha raggiunto il traguardo delle 35 puntate diventando in modo sempre più evidente un laboratorio di idee, un canale aperto tra cittadini e istituzioni in cui agevolare processi burocratici e fare da trait d’union, appunto, tra città e residenti per fornire risposte tempestive alle domande e alle proposte dei cittadini, delle imprese, delle Associazioni.

Numerosi sono stati i temi toccati in questo anno e mezzo che hanno permesso a Marta di farsi apprezzare dai tanti genovesi che ne riconoscono disponibilità e senso pratico. «Si tratta di un traguardo importante che evidenzia il successo di un’idea diventata un appuntamento fisso per tanti frequentatori del web del lunedì sera – racconta Marta Brusoni -. L’obiettivo era di fornire uno spazio aperto a un pubblico vasto per interessi, età e professione. E dopo 34 puntate posso dire con un pizzico di emozione che è stata un’iniziativa molto apprezzata».

Con la puntata intitolata – “Sciamadda”, sono state superate le 1.300 visualizzazioni, record assoluto per “Trait d’Union”. «Il numero delle persone collegate dipende dall’argomento trattato, e non è tanto quanto sia importante o leggero il tema, ma la semplicità di com’è raccontato. Le storie e le curiosità su Genova e di Genova affascinano sempre. In questo particolare momento abbiamo la necessità di raccontare e di ascoltare – aggiunge la capogruppo di Vince Genova -. Un’altra puntata che ha riscosso grande interesse è stata quella dedicata ai viaggi che visto il periodo ha suscitato grandi interessi in prospettiva».

Tra le ultime iniziative lanciate attraverso trait d’union anche una dedicata al sociale. «Insieme ad un gruppo di cittadini volontari abbiamo organizzato una raccolta di beni di prima necessità a favore delle famiglie duramente colpite dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria – aggiunge la capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale -. Dal 15 al 20 febbraio i volontari della Caritas Auxiliium raccoglieranno riso, pasta e in via San Pio X 27, nel piazzale della Chiesa di San Pio X, tutti i giorni dalle 12 alle 19».

Di seguito l’elenco delle 34 puntate andate in onda online sulla pagina ufficiale Facebook di Marta Brusoni.

Smart Working – Scuole paritarie – Maternità – L’impatto psicologico del ritorno al lavoro – Scuola e Sostegno – Silver Economy – Jewish Life Experience Genoa – Ristorazione –

Giornalismo e comunicazione: era digitale e informazione tradizionale – Arte e Cultura –

Turismo – Presidi medico chirurgici – Agenda 2030 – Associazione Donne in Luce –

Focaccia, pesto & Co – L’Arte al tempo del Covid – Progetti per la Città, in campo artistico –

La Scuola Steineriana: educare alla libertà – Il valore del nostro entroterra – Associazioni Onlus: l’importanza del sociale -Tagesmutter: nido familiare in casa propria –

Fare impresa a Genova: Murph Studios –

Contro la violenza sulle donne: tre progetti che partono da Genova – Visioni dal lockdown –

La bellezza salverà il mondo: quindi salverà anche le periferie? – Investire e credere in Genova –

Io bevo a casa – Io vivo in viaggio – Dal maestro all’allievo… storie di moda a Genova –

Il nuovo codice della bellezza, la cosmesi rigenerativa –

Dal maestro all’allievo…storie di moda a Genova (seconda puntata) – Sciamadda –

Aiutare il territorio: Genova x Genova.

La puntata 35 (è la settima della stagione 2021) – 15 febbraio 2021 – ore 21 sarà sul tema “I bonus facciate e il mercato immobiliare: come va a Genova?”