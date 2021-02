L’Università di Genova ritorna in presenza dal 1 marzo, ma esami e laurea restano a distanza

Genova. L’Università di Genova riapre le porte agli studenti, almeno in parte, a partire dal 1 marzo. Come genova24 aveva spiegato in questo articolo, c’erano ancora alcuni tasselli da sistemare, ma due giorni fa è arrivato il via libera ufficiale.

Non tutti torneranno in presenza: al contrario soprattutto nelle facoltà scientifiche e a Medicina gli studenti potranno piuttosto tornare a utilizzare i laboratori o a frequentare i tirocini “indifferibili”. Per conoscere il dettaglio sull’organizzazione delle lezioni occorre far riferimento al sito della propria facoltà.

Per partecipare a lezioni o attività sarà tuttavia sempre necessario prenotarsi attraverso il sito https://easyacademy.unige.it/portalestudenti, fino ad esaurimento dei posti, solo previa sottoscrizione della dichiarazione di assenza di sintomatologia. La prenotazione e la dichiarazione saranno verificate all’ingresso delle strutture. Se lo studente non intende partecipare all’attività, deve annullare la prenotazione entro l’orario dell’attività stessa. Gli elenchi delle prenotazioni vengono infatti utilizzati per il tracciamento.

Particolare attenzione poi alle cosiddette zone comuni: sì ai distributori automatici ma con garanzia di disinfezione mani prima e dopo l’utilizzo, frequente areazione dei locali e senza soffermarsi nei locali a consumare le bevande. Anche all’interno degli spazi promiscui dei servizi igienici si dovrà mantenere, per quanto possibile, la distanza di almeno 1 metro e dovrà essere indossata la mascherina chirurgica. Gli studenti possono utilizzare le aule studio aperte su prenotazione.

Restano in modalità a distanza gli esami e le sessioni di laurea. Sul sito dell’Ateneo genovese sono illustrati dettagli e deroghe