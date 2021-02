L’Unione Sportiva Sestri Levante presenta la prima leva femminile

Il momento positivo per l’Unione Sportiva Sestri Levante non riguarda soltanto la prima squadra, quarta da neopromossa nel torneo di Serie D. Notizie positive, infatti, arrivano anche dal settore giovanile, che può ora contare su una squadra femminile.

Il team è composta dalle piccole rossoblù leva 2013/2014 Agnese, Carolina, Ella, Camilla e Carlotta, qui nella foto realizzata dall’artista di Sestri Monica Marcenaro.

“La nostra società, – si legge nel messaggio dei dirigenti del settore giovanile del club – che ringraziamo per appoggiarci e sostenere in maniera entusiasta le iniziative del settore giovanile (in forte crescita nonostante il periodo Covid), abbraccia il progetto FIGC ‘Valori in rete – ragazze in gioco’, progetto FIGC rivolto al binomio calcio-scuola per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio, in collaborazione con la scuola secondaria di Casarza Ligure”.

Poi, un pensiero per le famiglie delle giovani atlete: “Grazie alle famiglie di queste piccole nuove corsare che hanno riposto fiducia in noi e a questo progetto, iniziato nel 2019, che ora vede i suoi frutti”.

L’obiettivo della società è far sì che questo sia soltanto il primo passo. Il sodalizio levantino comunica che sarà possibile recarsi allo stadio “Sivori” per effettuare degli allenamenti di prova, aperti a tutte le ragazze nate tra il 2010 e il 2016. L’orario è dalle 17 alle 18:30.