Lunedì 8 febbraio a Genova sciopero di 4 ore per bus e metropolitana

Uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale è stato proclamato per il giorno 8 febbraio 2021, proclamato dalle segreterie nazionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna.

La protesta, dicono i sindacati, è legata all’interruzione del confronto per il rinnovo del contratto nazionale del settore, scaduto da oltre tre anni, e dell’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

“Siamo consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese – dicono le segreterie sindacali della Liguria – ma altrettanto convinti che proprio coloro che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio dell’incolumità personale, per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, già duramente provata dall’inizio di questa terribile pandemia, non possono non aver riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto”.

Le sigle chiedono anche un miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative sia salariali.

Queste le modalità dello sciopero:

AMT S.P.A SERVIZIO URBANO – GENOVA GELOSOSBUS SRL – STAC SRL – DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA – AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL.

Tutto il personale operante su turni: dalle 11.30 alle 15.30.

Tutto il personale operante su turno intermedio: la seconda parte del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

FERROVIA GENOVA/CASELLA – GENOVA

Tutto il personale operante su turni dalle ore 11.30 alle 15.30.

Tutto il personale operante su turno intermedio la seconda parte del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

AMT SPA SERVIZIO EXTRAURBANO – GENOVA

Tutto il personale operante su turni: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Personale addetto alle biglietterie: dalle ore 10.30 alle 14.00.

Tutto il personale operante su turno intermedio: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentati: come da accordi vigenti.

TDC S.R.L. Torriglia (GE)

Personale viaggiante e Graduato: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

Genova, 3 febbraio 2021 Le Segreterie Regionali