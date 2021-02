L’interesse nazionale per l’Eccellenza è stato ottenuto

La Lega Nazionale Dilettanti, in merito agli attesi indirizzi per la ripresa dell’Eccellenza e degli altri campionati regionali di vertice, compresi quelli di calcio femminile e di calcio a 5 (maschile e femminile), ha presentato al riguardo un’apposita comunicazione alla FIGC, nel pieno rispetto di tutti gli adempimenti di carattere formale ed istituzionale.

Detta comunicazione, inviata lo scorso 8 febbraio, oltre a formulare alla FIGC le istanze relative alla prosecuzione della stagione sportiva 2020-2021 per tutti i campionati regionali con un diretto collegamento alle competizioni nazionali organizzate dalla stessa Lega Dilettanti, contiene una dettagliata relazione sugli esiti del Consiglio Direttivo della LND tenutosi il 5 febbraio 2021.Le suindicate istanze, come è noto, sono riferite in primo luogo al riconoscimento, per le già citate categorie, del “preminente interesse nazionale” (che spetta al CONI per il tramite della FIGC) e di conseguenza anche alla richiesta di un’ulteriore proroga dei termini dei tesseramenti e dei trasferimenti dei calciatori e delle calciatrici fino al 31 marzo 2021, scadenza fissata ad oggi al prossimo 26 febbraio.

La LND, non avendo ricevuto alcun riscontro, nella giornata del 23 febbraio, ha quindi provveduto ad inoltrare alla FIGC una nuova comunicazione, al fine di sollecitare la stessa nel fornire le proprie indicazioni al riguardo, sia per quanto attiene l’avvio dell’iter da parte della FIGC presso il CONI, sia in ordine alla valutazione, da parte della stessa Federazione, sulle determinazioni assunte in modo unanime dal Consiglio Direttivo della LND in merito alla ripresa della stagione sportiva 2020-2021.

Finalmente l’Eccellenza ora è di “interesse nazionale” e questo è un passo in avanti per la ripresa. La prossima settimana la Figc si riunirà per definire la modalità. Dopo due giorni di polemiche e di scarico di responsabilità tra Lnd, Figc e Coni sulla mancata equiparazione del torneo a quelli di “interesse nazionale”, passo fondamentale per la ripresa degli allenamenti e del campionato, è finalmente arrivato il via libera.

Ecco il documento della conferma:

“A seguito della richiesta inviata dalla Figc, il Coni ha condiviso che il campionato di Eccellenza può considerarsi di ‘preminente interesse nazionale’, al fine di una sua ripresa dell’attività – comunica la Figc – Per dare riscontro definitivo sulle indicazioni e sulle modalità della eventuale ripresa, l’argomento sarà posto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Federale, in programma nei primi giorni di marzo”.