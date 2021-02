L’incubo dei treni tra le case di Certosa: “Rischiamo un’altra Viareggio, serve un tunnel”

Genova. Riccardo Guasconi abita in via Ausonio Vedovi dal 1972. Dal suo balcone al quarto piano vedeva passare continuamente i treni, che erano anche il suo lavoro, perché faceva il ferroviere. “Già allora non era una bella vita, ma a questo punto tornerà come prima. E forse sarà ancora peggio”, sospira.

Perché lì, in quel corridoio oggi deserto tra le case di Certosa, si stima che passeranno ogni giorno circa 40 convogli merci, provenienti dal porto e diretti al Terzo Valico, sfruttando la linea del Campasso che verrà potenziata e riattivata nel 2024. E non solo, perché accanto a quei binari correranno anche quelli della metropolitana.

Il futuro asse trasportistico della Valpolcevera è stretto tra i palazzi. Da una parte c’è il retro della lunga fila di civici affacciati su via Canepari, che prosegue fino a Rivarolo dove sbuca la linea che arriva in galleria da Principe. Dall’altra i condomini di via Vedovi, sotto la storica chiesa di San Bartolomeo della Certosa, fino allo slargo di piazzale Palli dove sorgerà la nuova stazione della metropolitana, che i treni in arrivo da Brin raggiungeranno dopo essere scesi sul piano della ferrovia.

I timori sono molteplici: le interferenze col cantiere, l’inquinamento acustico giorno e notte, ma anche l’incubo che si ripeta una strage come quella di Viareggio, visto che i vagoni merci potrebbero contenere sostanze pericolose. L’intervento, come si apprende da Rfi, è ancora in fase di progettazione e comprenderà anche misure di mitigazione per il rumore di cui al momento non si conoscono i dettagli. La linea sarà operativa solo in funzione del Terzo Valico, e quindi non prima di tre anni da oggi.

“Chiariamo subito, qui nessuno è contrario alla ferrovia o alla metropolitana. Ma in questa situazione sono coinvolte più di 2mila persone che si troveranno affacciate sui binari a una distanza inferiore a 10 metri”, spiega Fabio Scarafia che amministra sette condomini tra via Ariosto, via Persio e via Vedovi. Tra questi ci sono anche i caseggiati espropriati (uno completamente perché sarà demolito, l’altro solo per metà) per il prolungamento della metropolitana. Eppure lì fino ai primi anni Duemila passavano ancora i treni. “Ma non con questi numeri – osserva -. E comunque il discorso non regge: se ci fosse stata una fogna a cielo aperto dovremmo rimettercela? L’impatto sarà comunque devastante e il valore di questi immobili crollerà“.

La soluzione è la stessa che chiedono da anni gli abitanti di lungomare Canepa, afflitti da problemi diversi ma in parte comparabili: “Serve un tunnel artificiale, una galleria costruita sopra i binari, sia per ridurre l’impatto acustico sia per garantire la sicurezza – propone Vittorio Toscano, residente di via Vedovi tra i più attivi in questi mesi nel dialogo con le istituzioni -. Nel progetto sono previste barriere antirumore alte 4 metri da terra e perpendicolari rispetto ai binari. Ai piani alti dei palazzi non ci sarebbe alcun beneficio. E poi, una disgrazia come quella di Viareggio qui costerebbe ben più di 32 morti”.

L’assessore comunale Matteo Campora ha già offerto ai residenti tutto l’appoggio possibile, ma la palla è in mano a Rfi e ministero dei Trasporti. “Se pensano di far passare una linea merci nel cuore del centro abitato senza neanche un tunnel o una copertura idonea a evitare problematiche di rumore e vivibilità, noi ci incateneremo a bloccare i lavori – attacca il presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo -. È inaccettabile che lì transiti una quantità innumerevole di treni senza nemmeno una misura di compensazione. Se credono di farlo si sbagliano, è meglio che facciano un passo indietro. Porteremo la popolazione in piazza”.

La strategia, per ora, è mirata a costruire un fronte istituzionale trasversale per convincere le Ferrovie a rivedere il progetto, con la consapevolezza che i costi di una soluzione come quella proposta sarebbero altissimi. “La legge dice che le abitazioni devono distare almeno 30 metri dalle linee ferroviarie, qui invece parliamo di 5-10 metri”, rileva Toscano. È anche vero, tuttavia, che il Dpr 753 del 1980 parla di “costruire, ricostruire o ampliare edifici”, mentre in questo caso i palazzi ci sono già, e anche per i binari si tratta di una riattivazione e non di un intervento ex novo.

Il primo progetto di cantierizzazione prevedeva anche la chiusura al traffico di via Persio e via Vedovi per consentire il passaggio di camion e mezzi da cantiere, con gravi disagi per gli abitanti. Almeno su questo punto, però, sembrano esserci garanzie. Per l’accesso alla sede ferroviaria saranno utilizzati altri due varchi, uno in via della Pietra e uno in via Mansueto, mentre negli scorsi giorni è stata realizzata una pista carrabile che sarà usata per i lavori del prolungamento della metropolitana. Per i palazzi interferiti sono previsti indennizzi.

Ma per il quartiere, già ferito dal disastro del 14 agosto 2018, si tratta comunque dell’ennesima sofferenza. “Siamo a 200 metri da ponte Morandi, abbiamo già subito diverse alluvioni – si sfoga Scarafia – adesso ci mancano questi disagi. Se dobbiamo morire basta che ce lo dicano”.