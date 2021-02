Liguria in zona gialla, Toti: “Ripartono 12mila attività, ora serve responsabilità”

Genova. “Da oggi la Liguria passa in zona gialla. Questa mattina finalmente ripartono più di 12 mila attività, oltre ai musei e alle mostre, e i liguri si riappropriano di un pezzetto importante della loro normalità, guadagnato con i sacrifici e gli sforzi incessanti di queste ultime settimane. La responsabilità che ci ha portati fin qui è la stessa che dobbiamo dimostrare adesso”. Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina in un messaggio su Facebook.

“La zona gialla non è un liberi tutti ma un’opportunità per far vedere che, con attenzione e buonsenso, questo per la Liguria non sarà un traguardo temporaneo ma un punto di partenza, per migliorare ancora insieme. E per permettere, anche a chi è oggi ancora fermo, di ripartire al più presto. Servono prudenza, coraggio e fiducia. E sono certo che i liguri ne avranno”, continua Toti.

Riaprono bar e ristoranti. I locali potranno offrire la consumazione al pubblico dalle 5 alle 18. Dopo quest’orario potranno restare aperti per l’asporto solo gli esercizi dotati di una cucina, per il resto è sempre consentita la consegna a domicilio. Riaprono anche i centri sportivi, ma solo per l’attività individuale all’aperto.

Cosa cambia a partire da oggi, lunedì 1 febbraio

Riaprono i musei, solo nei giorni feriali. È la principale novità introdotta dall’ultimo Dpcm.

Spostamenti consentiti all’interno della propria regione. Sarà possibile varcare i confini del proprio comune senza autocertificazione, ma non è permesso spostarsi in un’altra regione, a prescindere dal colore. È possibile raggiungere seconde case fuori regione, ma solo se di proprietà o in affitto (qui le regole da seguire) e solo insieme al proprio nucleo familiare.

Rimangono in vigore alcune limitazioni. A partire dal coprifuoco: resta vietato spostarsi dalle 22 alle 5, se non per i motivi previsti dall’autocertificazione. Le visite a parenti e amici sono consentite, all’interno della propria regione, massimo una volta al giorno spostandosi al massimo in due persone, senza contare minori di 14 anni e conviventi disabili/non autosufficienti. Restano chiusi palestre, piscine, cinema, teatri e musei. Sospesi congressi, fiere e manifestazioni.

Scuole. Le elementari e medie sono regolarmente aperte per il 100% degli studenti. Le superiori in Liguria osservano da una settimana la didattica a distanza al 50%, che potrebbe diventare 75% visto il miglioramento dei dati sui contagi.

Per ogni situazione di necessità, lavoro, studio e motivi di salute è sempre e comunque consentito spostarsi compilando l’apposito modulo di autocertificazione.