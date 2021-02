L’ex mercato di Sampierdarena diventa il tempio della boxe grazie alla Trionfo Genovese

Genova. Un tempo verdura, uova e pesce fresco, oggi alcuni neon traballanti e qualche carrello della spesa abbandonato, domani il ring del 1954 – quello dove la Trionfo Genovese Boxe ha visto sfidarsi i più grandi campioni italiani – e tanti atleti, agonisti, professionisti e amatori, di ogni sesso ed età, a praticare una delle discipline sportive più nobili in assoluto, il pugilato. Ma non solo.

Lo scorso ottobre la Trionfo Genovese Boxe, società con oltre 60 anni di storia alle spalle e che recentemente con Camilla Fadda ha riportato l’oro italiano a Genova dopo 40 anni, si è aggiudicata un bando comunale per la concessione del mercato coperto di Sampierdarena alle spalle della stazione ferroviaria, tra via Dondero e via Salucci. Al bando aveva partecipato anche un altro soggetto che però è risultato non avere i requisiti.

E’ così, nell’anno del Covid – annus horribilis per lo sport, le palestre e la società, tra chiusure, limitazioni, protocolli e prospettive – i ragazzi della Trionfo si lanciano in un investimento importante per ristrutturare e riadattare gli spazi del mercato – oggi ci sono ancora i box con i banchi e una situazione di impianti di aerazione sicuramente da aggiornare – e trasferire lì le proprie attività e quelle di altre realtà sportive legate comunque agli sport di combattimento e alle arti marziali.

“Sappiamo che è un progetto ambizioso – dice Salvatore Cotrone, presidente della Trionfo Genovese Boxe – perché significa anche contribuire a risollevare questa zona dal degrado, significa rivitalizzarla con un attività sana, coinvolgendo anche ragazzi che magari finirebbero per destinare altrove le proprie energie”.

Open-space. La struttura è vasta 1300 metri quadri, un unico grande spazio puntellato di pilastri e con alcune stanze di servizio sui lati. Salvatore Cotrone immagina e descrive che al centro, nell’area più vasta, ci sarà il ring principale. Vicino a quello un ring in miniatura “dove magari gli atleti più piccoli si divertiranno a schivare o a prendere i primi pugni”, dice il presidente della società. Uno dei corridoi del mercato, a fianco degli ex negozi di pesce, pane e carne, sarà dedicato all’allenamento di corsa. Poi gli spogliatoi per uomini e donne. Spazi per gli attrezzi. E magari anche un punto bar-ristoro secondo la concezione delle grandi palestre in luoghi recuperati che si possono trovare in città come Barcellona, Amsterdam, Berlino.

“La gestione sarà nostra ma coinvolgeremo altre società sportive impegnate in altre discipline di combattimento – continua Cotrone – dal Muay thai all’Mma, in un’ottica di collaborazione e anche di ammortamento delle spese, comunque l’accesso sarà riservato agli iscritti a queste società”.

L’obbiettivo, al momento, è iniziare a breve con il grosso dei lavori ed essere pronti per settembre anche se il condizionale è d’obbligo viste le incognite del periodo pandemico e non solo. La società sportiva sta cercando di avere rassicurazioni su quelle che saranno le condizioni economiche legate alla concessione e all’utilizzo dell’ex mercato.

“Lo abbiamo ripetuto più volte, dobbiamo ringraziare moltissimo la giunta comunale, a partire dal sindaco Bucci e l’ex presidente del municipio Falcidia che si è speso personalmente per aiutarci a dare vita a questo progetto – dice il presidente della Trionfo – tuttavia speriamo che le regole di ingaggio siano meno onerose di quanto ci è stato prospettato ultimamente altrimenti non sappiamo se potremmo sostenerle”.

In un momento in cui le società sportive hanno perso gran parte del loro fatturato – di fatto in palestra si possono allenare solo agonisti e professionisti – e in cui si moltiplicano le promesse di aiuto soprattutto da parte della politica, un’ipotesi ragionevole sarebbe, da parte della pubblica amministrazione, quella di non esigere il canone di affitto (che si aggira intorno ai 7000 mila euro annui) visto che la ristrutturazione sarà comunque a carico dei privati e visto che, altrimenti, lo spazio dell’ex mercato resterebbe vuoto e inutilizzato.

“Noi siamo i primi a volere rendere Sampierdarena un posto migliore e lo stiamo già facendo – continua Salvatore Cotrone – da quando abbiamo avuto le chiavi dell’ex mercato sappiamo che certi giri sono scomparsi, però dobbiamo essere messi nelle condizioni di farlo“.