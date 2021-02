Lega Serie A TIM al fianco di AIL – Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma

Genova. In occasione della 23° giornata di campionato (dal 19 al 22 febbraio) la Lega Serie A TIM sarà al fianco di AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma con la campagna“#iosonoarischio. I pazienti con un tumore del sangue oggi hanno ancora più bisogno di te” per raccogliere fondi, tramite numero solidale 45582, a sostegno dei pazienti ematologici e a favore della ricerca scientifica.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 33.000 nuovi casi di tumori del sangue. Obiettivo della campagna è sostenere, mai come in questo periodo di pandemia da Covid-19, i pazienti ematologici nella battaglia contro la malattia, attraverso il s ostegno all’assistenza domiciliare, alle Case alloggio AIL e alla ricerca scientifica per rendere i tumori del sangue sempre più curabili.

Oggi sostenere i pazienti più fragili attraverso le Cure domiciliari, l’accoglienza nelle Case alloggio e il sostegno alla Ricerca scientifica per la lotta ai tumori del sangue è per noi ancor a più sfidante e possiamo continuare a farlo solo con l’aiuto di tutti.