Le previsioni di traffico sulla rete autostradale ligure per giovedì 18 febbraio

Genova. Come ogni giorno nell’ambito del servizio di informazione My Way, Autostrade per l’Italia comunica quelle che sono le previsioni di traffico sulla rete autostradale.

Il servizio è stato ideato per mitigare la presenza di numerosi cantieri sulla rete e per permettere agli utenti di organizzare, per quanto possibile, i loro viaggi.

Il servizio My Way è diffuso attraverso i principali media. Restano a disposizione gli altri canali ufficiali come il sito di Autostrade per l’Italia, i canali Telegram fra cui quello per la Liguria e i servizi di infotraffico.