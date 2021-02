La zampa spolpata di un capriolo e lo scheletro di una pecora: le tracce del lupo al Righi

Genova. La zampa perfettamente spolpata di un capriolo, come si vede dalla foto, è stata portata da un cane alla sua padrona, questa mattina sulle alture del Righi nella zona dove si ricongiungono i sentieri che portano al Minore e al Diamante.

La foto è di Mariangela Scarrone, grande conoscitrice della zona dove va a passeggiare in ogni stagione con i suoi cani. “La natura si riprende i suoi spazi” scrive Mariangela pubblicando la foto sul suo profilo Instagram, “Al Righi ci sono i lupi”. Sempre stamattina “poco distante abbiamo visto altri due resti: la mandibola e poi lo scheletro di una pecora” racconta Mariangela: “A giudicare dalla condizione delle carcasse “i resti sembrano recenti”, probabilmente di stanotte.

I lupi al Righi non sono una novità assoluta ma non si lasciano avvistare facilmente: “Alcuni mesi ne vidi tre sotto il forte Minore, spelacchiati color bruno ruggine e molto magri, ben diversi dai cani cecoslovacchi che il padrone tiene chiusi in un recinto qui in zona e che tempo fa era immortalati in un video, ma erano cani appunto”. Nelle scorse settimane altri avvistamenti sono stati immortalati in foto e video: uno a punta Martin e una coppia di esemplari a Rossiglione.