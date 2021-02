La tradizione culinaria ligure diffusa tramite podcast: ecco Il Progetto “La Dispensa Del Genovese”

Genova. Raccontarsi e tramandare le tradizioni, con ancora più forza, in tempi di Covid. E’ la strada scelta dal Genovese, ormai storico ristorante di via Galata a Genova e simbolo della cucina ligure anche fuori dai confini regionali e nazionali.

Le restrizioni legate al virus, che hanno pesantemente colpito tutto il settore della ristorazione, bar e pubblici esercizi, non hanno frenato l’entusiasmo dei soci Roberto e Sergio Panizza e Dario Fichera, che già a maggio scorso, non appena venne archiviato il lockdown, lanciarono “Il Genovese a Boccadasse”, un locale ispirato alle antiche Sciamadde genovesi che negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé.

Da qui l’ennesima scommessa, a metà tra cucina e cultura. Come poter dare un contributo al tessuto culturale cittadino, in un momento storico in cui i rapporti sociali sono ridotti al minimo e in cui promuovere eventi e diffusione di contenuti è sempre più complicato? Raccontandosi in modo originale, sfruttando le occasioni offerte dai nuovi strumenti della comunicazione digitale.

Ecco che, a partire da giovedì 4 febbraio, è stata lanciata “La dispensa de il Genovese”: un viaggio nella storia del ristorante senza l’intento di autocelebrarsi, quanto piuttosto di raccontare ogni filiera di materie prime che si cela dietro il prodotto finito che ne deriva. Un racconto in 9 tappe che avviene attraverso lo strumento del PODCAST, con appunto 9 puntate che settimanalmente verranno lanciate attraverso la piattaforma “Spreaker”, promosse sui social e asportabili anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Dalle origini del ristorante alla scelta dei prodotti che il Genovese promuove e supporta quotidianamente, dalla razza bovina cabannina all’aglio di vessalico, dai formaggi liguri al chinotto di Savona fino ad arrivare al basilico.

Un’operazione che mira a non interrompere, anche in tempi difficili, la narrazione della tradizione culinaria genovese e ligure, con l’obiettivo di far arrivare un messaggio anche a livello nazionale e internazionale.