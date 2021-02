La Serteco espugna Cuneo in tre set e trova la seconda vittoria consecutiva

Genova. Rotto il ghiaccio settimana scorsa con la prima vittoria stagionale al PalaFigoi su L’Alba Volley, la Serteco Volley School si ripete in trasferta contro la Bosca Ubi Banca Cuneo con un altro 3 a 0.

Grande equilibrio in tutti e tre i set giocati, ma ad avere la meglio sono sempre le giovani coccinelle di coach Barigione. Il primo parziale termina 22-25, il secondo 23-25, infine il terzo e conclusivo set 21-25. Con questa vittoria la Serteco fa un balzo in classifica e sale a 8 punti in compagnia della Libellula Volley con soltanto due lunghezze di distacco dalla coppia di testa composta da L’Alba Volley e Normac AVB.

”Vittoria sofferta contro un’altra compagine di progetto del girone. Non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo pressate dal servizio e dalla fisicità in attacco delle piemontesi, è venuta però fuori la nostra mentalità vincente che fa parte del Dna di questa squadra a prescindere dal risultato del campo – commenta Mario Barigione -. Francesca Parise, ex di turno, Mvp della serata; importanti gli ingressi in momenti difficili di Fabbrini, Ottonello e Porcella”.

Contento della vittoria il presidente Giorgio Parodi: “Sono orgoglioso del risultato che le nostre ragazze stanno ottenendo, lo staff tecnico sta lavorando molto bene. Il progetto giovani sta dando i suoi frutti, abbiamo una filiera di atlete importante di qualità e di prospettiva e questo è il risultato di un ottimo lavoro che la Società sta facendo”.

Neanche tempo di festeggiare la prestazione di Cuneo che le arancionere hanno subito in programma un nuovo turno di campionato: mercoledì 24 febbraio alle ore 21, prima giornata di ritorno, in trasferta a Carcare. All’andata le valbormidesi si sono imposte al PalaFigoi per 1-3.