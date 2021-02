La PSA Olympia torna subito alla vittoria: espugnata Empoli al tie-break

Genova. Immediato riscatto della PSA Olympia dopo la battuta d’arresto del PalaFigoi della settimana scorsa contro Castelfranco. In terra toscana le ragazze di coach Matteo Zanoni superano al tie-break la Timenet Empoli Pallavolo al termine di una partita davvero bella e molto combattuta.

La gara si mette subito bene per le padrone di casa che si aggiudicano il primo set 25-21. Nel secondo la PSA Olympia sale in cattedra e rimette la sfida nuovamente sul risultato di parità chiudendo 20-25. La Timenet Empoli non accusa il colpo e nel terzo parziale, finito 25-22, ancora una volta torna avanti nel punteggio.

Le gialloblù, con gran carattere, reagiscono per la seconda volta e conquistano il quarto set per 18-25, portando quindi la partita al tie-break. Bilamour e compagne prendono subito in mano il pallino dell’ultimo parziale sino al 9-15 finale che sancisce l’immediato ritorno alla vittoria della compagine gialloblù.

“Sono contento – afferma coach Matteo Zanoni -. Quando si arriva in fondo a battaglie del genere e se ne esce fuori vittoriosi ci sono sempre significati che vanno oltre ai semplici valori tecnici; abbiamo voluto fortemente questa vittoria, ho chiesto una reazione di gruppo dopo l’ultima sconfitta e questa ho avuto, da chi era in campo e da chi è subentrato e dal grande lavoro di tutto lo staff che è fondamentale. Andiamo avanti con una ulteriore iniezione di fiducia nel nostro percorso”.

Soddisfatto della bella vittoria anche il patron Giorgio Parodi: “Ottima prestazione, complimenti a tutte le ragazze e allo staff. Il lavoro in palestra si vede. Umiltà e voglia di lavorare sono i valori di questa squadra. Dopo aver conquistato 8 punti in 4 giornate non ci poniamo limiti”.

Con questa vittoria al tie-break la PSA Olympia sale a quota 8 punti ed accorcia sulla FGL Pallavolo Castelfranco, distante due lunghezze. Nel prossimo turno, sabato 20 febbraio, le leonesse ospiteranno al PalaFigoi la Blu Volley Quarrata: fischio d’inizio alle ore 17.