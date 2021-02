La PSA Olympia chiude in bellezza il girone d’andata con un bel 3-0 al Blu Volley Quarrata

Genova. Si chiude nel migliore dei modi il girone d’andata per la PSA Olympia del patron Giorgio Parodi: al PalaFigoi le leonesse si impongono per 3-0 contro Blu Volley Quarrata e salgono a quota 11 punti in classifica su 15 disponibili.

Per oltre metà del primo set sfida in bilico punto a punto, ma sul 17-18 le ragazze di coach Zanoni tirano fuori le unghie e si aggiudicano il parziale 25-19. Il successivo set è sempre piuttosto combattuto, soprattutto nelle fasi iniziali, poi la PSA Olympia esce alla distanza portando a casa anche il secondo parziale per 25-22. Nel terzo non c’è storia: totale dominio delle gialloblù che non lasciano scampo alle ospiti e, con un agevole 25-16, chiudono set e partita.

Entusiasta Giorgio Parodi: “Il bilancio per questo girone d’andata è più che positivo con 4 vittorie 1 sconfitta. Sono molto contento, la squadra c’è, non possiamo piu nasconderci. Puntiamo alla zona importante della classifica. Lo staff tecnico c’è, le ragazze anche. Ci crediamo tutti insieme”.

Soddisfatta anche Valentina Arrighetti: “Direi che il girone è andato piu che bene, sono soprattutto contenta che finalmente ho un’idea delle avversarie. Abbiamo vinto 4 su 5, quindi ottimo. Dobbiamo continuare a pensare al nostro gioco e a fare il nostro meglio possibile.

Il prossimo impegno non sarà contro Acqui Terme a causa di diverse positività al Covid tra le fila delle piemontesi, quindi si tornerà in campo sabato 6 marzo contro la ToscanaGarden Nottolini.