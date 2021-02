Aggiornamento ore 16.40 – Il corteo è ripreso, dopo una piccola pausa presso la rotonda della Foce, risalendo viale Brigate Partigiane in direzione di Brignole.

Aggiornamento ore 16.30 – La manifestazione ha raggiunto la rotonda della Foce: il traffico in zona risulta quindi bloccato. Disagi anche in zona San Benigno e alle uscite intermedie della sopraelevata in direzione levante.

Aggiornamento ore 16.25 – La protesta si è allargata. La manifestazione si è rimpolpata con l’arrivo di altre categorie richiamate dal tam tam dei social: presenti anche titolari e dipendenti di discoteche e altre esercizi commerciali

Aggiornamento ore 16.10 – Il corteo si sta muovendo verso la Foce, tenendo occupate entrambe le carreggiate. Nel frattempo è stata riaperta la circolazione in piazza Corvetto.

Aggiornamento ore 16.05 – Il blocco stradale si allarga anche a corso Quadrio, bloccando anche circonvallazione a mare.

Aggiornamento ore 16.00 – Traffico ovviamente bloccato sulla Aldo Moro, in entrambe le direzioni e in tilt in praticamente tutto il centro cittadino. Alla foce le auto non vengono fatte entrare in sopraelevata, mentre sulla carreggiata in direzione levante uscita obbligatoria in piazza Cavour o per il Tunnel delle Casaccie.

Aggiornamento ore 15.45 – Dopo aver percorso le principali vie del centro, il corteo ha raggiunto la strada sopraelevata Aldo Moro, invadendo entrambe le carreggiate.

Genova. I ristoratori tornano in piazza, e questa volta lo fanno con una grande e allargata partecipazione: oltre 300 persone, infatti, si sono riunite sotto la prefettura di Genova per poi “invadere” per protesta piazza Corvetto e le vie limitrofe.

“E’ un diritto lavorare”, urlano a grano voce i manifestanti, tra fischietti, tamburi, pentole e fumogeni “Noi apriamo, siamo in sicurezza, non si può più andare avanti così”. La protesta arriva dopo la giornata di disobbedienza civile di ieri, dove alcuni locali hanno aperto al pubblico nonostante i divieti.

Nel pomeriggio una delegazione di ristoratori sarà incontrata dalle autorità cittadine e regionali, per provare a trovare un compromesso sulle norme che sono arrivate da Roma, nonostante gli appelli che da settimane arrivano dalla categoria.

Dopo un primo presidio sotto la prefettura, i manifestanti hanno dato vita ad un corteo spontaneo, che prima ha percorso piazza Corvetto, e poi si è avviato verso il centro, passando da via XII ottobre, via XX settembre, via Ceccardi, piazza Dante.