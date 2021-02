La proposta per Genova: “Vietato fumare in centro storico a meno di 10 metri dagli altri”

Genova. Vietato fumare a meno di 10 metri da altre persone in tutto il centro storico, con l’obiettivo di proibire completamente le sigarette in tutte le aree pubbliche all’aperto a partire dal 2025 nell’intero Comune di Genova.

La proposta smoke free, che ricalca quella contestatissima già in vigore a Milano, arriva dalla rete Genova Sostenibile che oggi ha presentato un piano in 25 punti per rendere liberare dalle auto il centro di Genova puntando su trasporto pubblico, mobilità pedonale e ciclabile. I vicoli sarebbero così il primo quartiere di Genova senza fumo, e secondo le realtà che hanno suggerito l’idea l’obiettivo dovrebbe essere esteso a tutto il territorio cittadino.

“Anche se non direttamente legato al tema mobilità è in realtà argomento che attiene alla vivibilità, civiltà, salute e inquinamento dell’aria nel Centro Storico, chiediamo che sia possibile percorrerlo senza respirare continuamente fumo passivo altrui, peraltro possibile vettore di Covid-19“, si legge nel documento presentato al Comune.

Secondo le associazioni per la mobilità sostenibile serve “una regola da applicare immediatamente per cui non sia consentito fumare a meno di 10 metri da altre persone all’aperto e un divieto completo di fumo in tutte le aree pubbliche all’aperto a partire dal 2025, da estendere all’intero Comune di Genova (prendere esempio dall’ordinanza di Milano). Un elemento fondamentale per l’aumento di qualità della vita, salute, igiene nel centro storico e per rimuovere alla fonte quello che è il rifiuto più gettato nell’ambiente al mondo”.