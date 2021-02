La ferrovia Genova-Casella arriva sulla tv inglese, servizio speciale di Channel 5

Genova. A volte per rendersi conto del valore di qualcosa è necessario guardarla con altri occhi. Le immagini, molte delle quale riprese con un drone, apparse in un servizio di Channel 5, canale televisivo inglese, e che raccontano il fascino della ferrovia Genova-Casella, sono la conferma.

Venerdì nel Regno Unito è andata in onda, in prima serata, su Channel 5 appunto, la puntata della trasmissione World’s Most Scenic Railway Journeys che ha dedicato la parte conclusiva del suo viaggio alla FGC.

A monitorare il programma e a permettere che fosse realizzato l’associazione Amici Ferrovia Genova-Casella. Tra loro Silvia Adorno, a bordo della bella elettromotrice storica A2 e della carrozza bar C22, ha raccontato le caratteristiche del “trenino” e soprattutto l’abitudine di chi lo prende ogni giorno per tornare a casa o andare a lavorare, ai produttori del servizio.

Tra i protagonisti del video anche Andrea, uno dei macchinisti del trenino, che racconta il proprio amore per il suo lavoro, la sua terra e il trenino stesso. Per chi volesse vedere l’intera puntata è possibile sia prossimamente pubblicata su YouTube nel canale della trasmissione.

L’associazione Amici FGC è nata nel 1998 dall’idea di un gruppo di amici che già dal 1992 usavano riunirsi presso la stazione di Genova Manin per scambiarsi opinioni e dati ma soprattutto per essere vicini alla “loro” ferrovia.

Foto Andrea Martinelli