Genova. Sono stati programmati nella settimana dal 15 al 21 marzo i lavori di ripristino della soletta e dell’asfaltatura in via Milano, all’altezza dell’attraversamento pedonale verso piazza Di Negro.

Da mesi su quel tratto di strada – una delle arterie più trafficate da veicoli privati, mezzi pubblici, bici e pedoni – si può notare una lunga crepa che attraversa trasversalmente la via. Una crepa di alcuni millimetri di spessore che peraltro è situata idealmente al di sopra della copertura del passaggio del tunnel della metropolitana.

I lavori di manutenzione sono legati a un altro cantiere, quello per la sostituzione dei giunti in via Perlasca poiché l’azienda impegnata sarà la medesima. In teoria quei lavori dovrebbero appunto concludersi il 10 marzo.

La notizia arriva dall’assessorato Lavori e Manutenzioni del Comune di Genova, con la conferma della direzione Facility Management ed è una risposta alle preoccupazioni sollevate dal consigliere municipale del municipio Centro Ovest Fabrizio Maranini.

Egli stesso, sollecitato da alcuni cittadini, aveva segnalato la situazione alla polizia locale. “Bene aver ritenuto prioritario l’intervento visto che su quel tratto passa gran parte del traffico veicolare e ciclopedonale diretto e proveniente dal vicino centro cittadino”, dice Maranini.