La Consorzio Global Colombo Genova si arrende al quinto set allo Zephyr Trading

Genova. Arriva solo un punto per la Consorzio Global Colombo Genova che è sconfitta al quinto set dallo Zephyr Trading La Spezia al PalaDiamante (25-20, 25-21, 16-25, 21-25, 15-17 i parziali).

I bianconeri arrivano al match con le indisponibilità di Luca Porro, Lilli e Moschese e il tecnico Luca Leoni, coadiuvato da Massimo Pusceddu e dal team manager Paolo Truffa, schiera Guerriero in regia, Falleri opposto, Mercorio e Zoratti schiacciatori, Rampa libero.

La Consorzio Global entra in campo col piglio giusto, gioca due set molto buoni con il servizio efficace (dieci aces nei primi due parziali) che mette in grossa difficoltà la ricezione ospite. Mercorio e Zoratti passano bene in attacco, assieme a Falleri. La ricezione è buona e Guerriero smarca anche Buzzi e Matani, in particolare il primo realizza qualche ottimo attacco.

La gara è più in equilibrio nel terzo set (8-7). Nella seconda parte del parziale gli ospiti salgono in cattedra e sfruttano il calo dei genovesi. Gori è immarcabile (29 punti alla fine per lui), bene anche i centrali Compagnoni e Nannini. Leoni inserisce Filippi. Lo Zephyr va sull’1-2 e parte forte nel quarto set (9-2). La Consorzio Global pian piano prova a rientrare con gli innesti di Scurzoni e Cai, ma la squadra ospite trova continuità in difesa e in contrattacco (23-19). Nel finale non basta un ottimo giro al servizio di Buzzi, la gara arriva al quinto set.

Il tie-break è molto equilibrato (7-8). La Consorzio Global nel finale allunga (13-10), ma gli spezzini rientrano (13-13). Buzzi porta la squadra di casa alla palla match, ma ancora Gori annulla e lo stesso opposto dello Zephyr nel finale è decisivo e regala alla sua squadra la prima vittoria in campionato.

Per i giovani bianconeri tutta esperienza in più in vista dei prossimi impegni, sperando di avere tutto l’organico a disposizione.