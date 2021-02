iovadoinmuseo in Strada Nuova, porte aperte e visite speciali per i bambini

Genova. Dopo le visite di approfondimento del giovedì insieme ai conservatori, pensate per un pubblico adulto, parte #iovadoalmuseo in Strada Nuova, una serie di appuntamenti tagliati su misura per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, con laboratori e tante attività divertenti.

«Penso sia molto importante avvicinare i bambini al mondo dell’arte, farli innamorare dei capolavori conservati nei nostri musei. La vera sfida è quella di educarli alla bellezza senza annoiarli – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – A questo proposito ringrazio Cooperativa Solidarietà e Lavoro, promotrice di questa bella iniziativa, che mi auguro possa presto coinvolgere tutte le scuole».

#iovadoalmuseo si articola in sei incontri, dall’11 al 18 marzo, suddivisi in due momenti: si inizia con un approfondimento introduttivo di osservazione e di analisi dell’opera e si prosegue con un momento ludico e un laboratorio didattico.

«È un’esperienza interessante, alla quale teniamo molto – aggiunge Raffaella Besta, direttrice dei Musei di Strada Nuova – i bambini di oggi saranno i visitatori di domani: abituarli fin da piccoli a frequentare il museo è sicuramente fondamentale per la loro formazione».

L’appuntamento è ogni giovedì alle 16 a Palazzo Bianco.

Si parte domani con Museopoly. Raccontiamo la vita del museo. Cos’è un museo? Cosa contiene? Chi lo fa funzionare? A seguire, nella sala dell’arte del Bookshop dei Musei di Strada Nuova, costruiremo insieme il nostro museo da portare a casa per giocare e imparare ancora.

Ecco i prossimi incontri in calendario:

Giovedì 18 febbraio – La natura del colore. Qual è la funzione dei colori nel contesto del quadro? Come li ottenevano i pittori? Creiamo la nostra tavolozza dei colori.

Giovedì 25 febbraio – Aguzza la vista. Impariamo ad osservare un dipinto partendo dai particolari.

Giovedì 4 marzo – Riflessi e rifletti. Osserviamo Allegoria della Giustizia di Giovanni Andrea de Ferrari e, con l’aiuto di lampade e candele, analizziamo come gli oggetti riflettono la luce.

Giovedì 11 marzo- Componi e scomponi il quadro. Come si fa un quado? Come si scelgono i colori? Come viene usata la luce? A partire dalla natività di Grechetto.

Giovedì 18 marzo – Prospettive diverse per una diversa prospettiva. Come fanno i pittori a dare profondità ai loro quadri? Osservando i capolavori esposti nelle sale di Palazzo Bianco, osserveremo le diverse strategie utilizzate dagli artisti. Poi, tutti insieme nel giardino del Palazzo, come immersi in un grande e splendido dipinto.

Info e prenotazioni:

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme sulla sicurezza e con max 5 bambini.

Costo: € 5 euro a bambino, che comprende ingresso, approfondimento e laboratorio

È necessaria la prenotazione: tel. 010 2759185 e 348 3578728 – edu@solidarietaelavoro.it