Investe una ragazza durante la manifestazione e scappa al linciaggio della folla

Genova. Fermo nel traffico generato dal corteo dei ristoratori, ha deciso all’improvviso di forzare il blocco dei manifestanti, partendo a gran velocità e investendo una ragazza, fuggendo poi dalla folla inferocita.

E’ successo questo pomeriggio in via Cadorna, alle 17, nel pieno della manifestazione organizzata dai ristoratori per protestare contro i provvedimenti anti-covid. Dopo un lungo giro per le vie del centro, il corteo, che di fatto ha mandato in tilt il traffico cittadino, ha deciso di tornare in piazza De Ferrari.

Ma prima di entrare in via XX settembre gli animi si sono scaldati tra alcuni automobilisti bloccati e i manifestanti: come si vede dal video, dopo una discussione, ad un certo punto, l’autista di una panda nera ha deciso di forzare il blocca, passando addosso ai manifestanti. Ad avere la peggio una ragazza, Giulia, rimasta contusa al fianco e alla caviglia, e soccorsa dai medici del 118. Successivamente l’auto è stata individuata dalla Digos, che è risalita poi al proprietario, che sarà quindi denunciato.