Investe manifestante in piazza della Vittoria: 47enne denunciato per lesioni e omissione di soccorso

Genova, E’ stato denunciato dalla polizia per lesioni, fuga in caso di incidente e omissione di soccorso l’automobilista di 47 anni che questo pomeriggio ha investito due ragazze che stavano manifestando in piazza della Vittoria nell’ambito della protesta dei ristoratori genovesi

L’uomo, subito individuato grazie alla targa dell’auto, è stato identificato e accompagnato accompagnato in questura poco dopo i fatti. Si tratta di un libero professionista che si trovava in auto, una Fiat Panda, insieme al padre di 81 anni.

A rintracciarlo gli agenti dell’ottavo distretto della polizia locale insieme ai poliziotti delle volanti.

Una delle ragazze investite ha subito un trauma a un fianco e a una caviglia: dopo essere stata investita dall’auto che accelerava solo per un caso fortuito non ha subito conseguenze ben più gravi