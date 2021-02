Infrastrutture, Salvini al ministro Giovannini: “Serve la Gronda”

Genova. Si è parlato anche di infrastrutture liguri nell’incontro romano tra il leader dela Carroccio Matteo Salvini e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini. Lo fa sapere la Lega in una nota.

In particolare, il leader della Lega ha ricordato la necessità della Gronda di Genova, l’alta velocità ferroviaria Milano-Genova, un piano di manutenzione per i viadotti e la necessità di investimenti per il porto.

“Vogliamo liberare progetti, energie, sviluppo, posti di lavoro: la Liguria non merita code, ritardi e burocrazia” dice Salvini.