Incidente nella galleria Sant’Anna, Aurelia interrotta tra Sestri e Lavagna

Lavagna. A causa di un incidente all’interno della galleria Sant’Anna, è stata chiusa temporaneamente, in entrambe le direzioni, la statale Aurelia (dal km 475 al km 476) nel comune di Lavagna, in collegamento con Sestri Levante.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 3 veicoli. Il traffico veicolare viene deviato in autostrada A12, fra i caselli di Lavagna e Sestri Levante.

Code in prossimità del casello di Lavagna che è anche il più vicino aperto sulla A12 visto che fino al 27 febbraio è chiuso quello di Chiavari a causa di cantieri autostradali.

Sul posto il personale Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza e nel più breve tempo possibile.