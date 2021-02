Incidente con il monopattino, la donna morta a Marassi era Federica Picasso

Genova. Si chiamava Federica Picasso e aveva 35 anni la genovese morta questa mattina intorno alle 9 in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Marassi. La giovane donna, che si trovava alla guida di un monopattino elettrico, era sposata e aveva una figlia di sei anni, che aveva appena portato a scuola.

L’incidente mortale è avvenuto in un tratto di via Monticelli che si innesta con corso De Stefanis e Corso Sardegna, strade molto trafficate e non solo a quell’ora del mattino.

Non è stato semplice per gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale ricostruire la dinamica di quanto accaduto poiché non erano presenti, sul posto, testimoni oculari dell’esatto momento dell’incidente.

Al momento l’ipotesi più probabile sembra però essere quella della più tragica fatalità. Federica Picasso ha perso autonomamente il controllo del suo velocipede ed è finita sotto le ruote del camion che stava transitando al suo fianco. Non viene del tutto esclusa per ora nemmeno l’ipotesi che il lieve incurvamento della strada nel punto dell’incidente abbia fatto sì che il camion abbia involontariamente stretto sulla donna che lo aveva affiancato lato marciapiede. La 35enne portava un casco protettivo ma l’accessorio è finito a terra durante l’investimento.

Il conducente del mezzo pesante, un italiano di 46 anni, è stato interrogato a lungo dagli agenti della municipale e, sebbene sotto shock, ha dichiarato di non avere visto la ragazza sul fianco dell’autocarro e di non essersi accorto di nulla. Risultato negativo all’alcol test è stato rilasciato.

Federica Picasso lavorava come amministrativa. Era una grande tifosa del Genoa. Attraverso i social tutto il quartiere si stringe attorno alla figlioletta, al marito, che oggi è arrivato sul luogo dell’incidente dopo un’ora circa, e ai familiari.