Incidente mortale a Mezzanego, ragazza di 27 anni finisce con l’auto in una scarpata

Genova. Poco prima dell’alba di oggi si è verificato un gravissimo incidente stradale a Mezzanego, in Valle Sturla, nell’entroterra di Genova.

Una ragazza di 27 anni alla guida della sua auto è finita, per ragioni ancora da chiarire, in una scarpata e ha fatto un volo di diversi metri contro la facciata di un’abitazione. E’ successo all’altezza di una pizzeria (Happy Pizza), nel paese.

Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 hanno subito provato a recuperare il corpo della donna dalle lamiere dell’auto ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

In corso da parte dei carabinieri del posto i rilievi per capire cosa sia accaduto per fare perdere alla giovane il controllo dell’auto.