Incidente mortale a Marassi, vittima una ragazza alla guida di un monopattino

Genova. Una ragazza di cui ancora non si conoscono generalità e dati anagrafici è morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Fereggiano, via Monticelli e corso De Stefanis, uno dei più trafficati del quartiere di Marassi.

La giovane stava guidando un monopattino elettrico. Ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente ma secondo le prime informazioni il conducente di un tir non si sarebbe accorto della giovane sul mezzo elettrico e l’avrebbe urtata facendola cadere a terra.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale sta effettuando i dovuti rilievi. Presenti anche i soccorsi, militi di una pubblica assistenza e automedica, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Si tratta del primo incidente mortale che vede coinvolta a Genova una persona, per di più di giovane età, alla guida di un monopattino. Qualche mese fa, in agosto, un altro grave incidente ma non mortale era avvenuto in via Venezia dove una ragazza su una sorta di bici-monopattino si era schiantata contro un’auto in sosta.

Articolo in aggiornamento.