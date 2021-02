Incidente in monopattino sulla ciclabile di via Buozzi, uomo al pronto soccorso

Genova. Un uomo si è ferito al volto questa mattina intorno a mezzogiorno cadendo con il suo monopattino elettrico, mentre viaggiava per strada, all’altezza di via Buozzi, nella zona di Di Negro.

L’incidente, autonomo, non ha visto altri veicoli coinvolti, e non ha avuto conseguenze troppo gravi. Ma non si può non notare che arriva a poche ore dall’investimento mortale di una donna in monopattino avvenuto a Marassi.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale la persona alla guida del mezzo elettrico ne ha perso il controllo, forse non vedendo uno scalino nel marciapiede, attraversando la strada nel punto dove la pista ciclabile che percorre via Buozzi si biforca verso via San Benedetto al porto.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo, dunque in condizioni non gravi, al pronto soccorso dell’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.