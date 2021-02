Genova. Un incidente si è verificato questa mattina in A7, tra lo svincolo con la A12 e il casello di Bolzaneto in direzione Milano.

L’incidente, i cui dettagli non sono ancora definiti, ha letteralmente mandato in tilt la viabilità autostradale, con oltre dieci chilometri di code sia in A12 direzione A7, sia appunto in A7 direzione da Genova a Bolzaneto.

Col passare dei minuti si stanno verificando anche i primi incolonnamenti sulla A10, all’altezza dello svincolo con la A7, e in zona casello di Genova Ovest.