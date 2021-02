Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua incontra l’artista Luiso Sturla

Chiavari. “A Luiso Sturla, pittore informale lirico dallo spirito internazionale, Maestro autorevole di arte e creatività a Chiavari e nel mondo”, riporta la targa che il primo cittadino Di Capua ha consegnato a Luiso Sturla, il più importante pittore chiavarese vivente, che ha fatto della sua arte uno strumento di ricerca informale e d’avanguardia.

Accompagnato dalla consigliera Alice Galli, da Vincenzo Baracchetti e Rossella Soro, il sindaco ha visitato il laboratorio di Sturla rendendo omaggio alla sua carriera e al suo genio.

“L’anno scorso, in occasione dei suoi 90 anni, non abbiamo potuto festeggiare pubblicamente il traguardo di un maestro del calibro di Luiso, ma abbiamo preparato degli auguri digitali – dichiara Marco Di Capua sindaco di Chiavari – Arte contemporanea e poesia, immaginazione e memoria, forme e colori accompagnano la sua avventura creativa. Grazie per averci mostrato, all’interno di ogni tua opera, le immagini del profondo che rompono i vincoli razionali della mente; grazie per essere un esempio virtuoso per tutti noi e per aver portato il nome di Chiavari nel mondo”.