Il parco avventura del Righi riapre sabato 27 febbraio: via alla nuova stagione

Genova. Sabato 27 febbraio inaugurazione della nuova stagione del Parco Avventura di Genova Righi. Tantissime le novità! Una nuova fantastica carrucola di oltre 100 metri da percorrere in un unico volo, il percorso BLU MARE, con una vista unica sulla città, sempre più bello e l’apertura del nuovo CENTRO ESTIVO del Parco Avventura.

Al Parco di Righi bambini e adulti possono cimentarsi in percorsi sospesi, esplorare piattaforme ed ostacoli sulle cime degli alberi, vivere la natura da un punto di vista nuovo ed emozionante. Inoltre ricordiamo che il Parco è circondato dalle Antiche Mura seicentesche di Genova, che sono state pulite e manutenute durante l’inverno dalla direzione del Parco e raccontano una storia davvero straordinaria della nostra città.

“Quest’inverno abbiamo lavorato moltissimo per rendere il nostro Parco sempre più grande e dare nuovi servizi ai bambini e alle famiglie, spiega il titolare del Parco Romolo Benvenuto. Il Parco è diventato negli anni un punto di riferimento per i genovesi ed anche nei momenti più difficili abbiamo sempre lavorato per garantirne l’apertura.

“Il Parco Avventura è immerso nella natura ed i percorsi si effettuano singolarmente sopra alberi distanziati tra loro. Grandi spazi all’aperto, mai affollati, dove la natura ci è vicino e da quest’anno, con la nuovissima carrucola Beep Beep, bambini e adulti potranno fare un volo unico ed emozionate di oltre 100 metri attraversando tutto il Parco. A giugno partirà anche il Centro estivo del Parco, un innovativo servizio pensato per i bambini e le loro famiglie, immerso nel verde e con tantissime attività ludiche e ricreative curate da educatrici professioniste”.

Fondamentale la prenotazione dell’ingresso telefonicamente o via WhatsApp al numero 331 7607496, in modo da gestire al meglio gli ingressi.

