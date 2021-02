Genova. Il Genoa primavera torna a vincere, imponendosi contro l’Ascoli, che occupa l’ultima posizione in classifica. Dopo il KO con il Torino, la squadra di Chiappino ha conquistato tre punti con una prova solida e convincente, anche se permangono alcuni dubbi sulla fase difensiva.

Chiappino ha messo in campo Tononi, Boli, Boci, Gjini, Piccardo, Dumbravanu, Eyango, Turchet, Estrella, Besaggio, Kallon. L’Ascoli di Seccardini ha risposto con Bolletta, Rosolino, Gurini, Ceccarelli, Markovic, Alagna, Colistra, Lisi, Olivieri, D’Agostino, Intinacelli. A dirigere la gara sono stati Repace, Monaco e Arciprete.

Il Genoa comincia la gara in avanti, mettendo Estrella in buona posizione già dopo quattro minuti e passando in vantaggio con lo stesso Estrella due minuti dopo. Tempo di arrivare all’ottavo minuto, Gjini raddoppia, siglando un vantaggio fin dall’inizio davvero difficile da rimontare. Tra le due reti, Kallon si rende pericoloso dal limite sui calci piazzati, a sottolineare il dominio rossoblù.

L’Ascoli prova a rimontare e si fa vedere dalle parte di Tononi, ma è il Genoa a sfiorare il terzo gol, con Eyango che al 26′ calcia di pochissimo a lato su un bell’assist di Kallon. L’Ascoli riesce però a mettere a segno un gol che potrebbe riaprire tutto con Colistra al 34′ e al 38′ Olivieri ha l’occasione per il pari. Il Genoa non si lascia intimidire dai padroni di casa e al 41′ Besaggio sigla il 3-1 raccogliendo un cross di Eyango dalla destra.

La ripresa comincia con un gol dell’Ascoli al 6′: D’Agostino accorcia ancora una volta le distanze, dando ai padroni di casa la speranza di riaprire il match. Tuttavia è il Genoa a mantenere il dominio del casmpo, con Kallon ed Estrella che si fanno notare nell’area dell’Ascoli. Così al 15′ è proprio Estrella a mettere a segno la sua doppietta, portando il risultato sul 4-2.

C’è poco altro da raccontare: il Genoa tiene il campo, l’Ascoli prova a reagire senza rendersi davvero pericoloso. Il risultato non cambia e il Genoa incassa i tre punti, che sono preziosi in ottica di classifica. Appuntamento a sabato 28, quando la squadra rossoblù affronterà in trasferta il Sassuolo.