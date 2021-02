Genova. Una grossa perdita d’acqua di sta verificando dalle tubature dell’acquedotto di via Milano, a seguito della rottura di un tubo da 500 millimetri: migliaia di litri d’acqua si sono riversati nelle strade della zona, creando una scompenso a tutto il sistema idrico cittadino.

Al momento si stanno verificando perdite di pressione e mancanza d’acqua alla zona del centro storico e di Di Negro, a ma segnalazioni arrivano anche da Sanpierdarena, Castelletto e zone della Val Bisagno. Il sottopasso tra via di Francia e via Milano è interdetto al traffico. Secondo i primi riscontri, al momento si starebbe cercando di chiudere l’acquedotto a monte, per poi intervenire con gli scavi, che potrebbero essere “importanti”.

Sul posto tecnici di Iren e Vigili del Fuoco, che stanno provando a tamponare la situazione in attesa che venga chiuso il ‘rubinetto’. Secondo i primi aggiornamenti i disagi si potrebbero allargare ad altre zone della città, visto l’imponente mole d’acqua che sta uscendo dalla falla. L’intervento richiederà diverse ore di lavori, e non è escluso che possa andare avanti tutta la notte.