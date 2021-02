Governo, il ligure Pastorino (Leu): “Nessuna alleanza con Salvini, distanze troppo ampie”

Genova. “Rispondiamo con tutta la disponibilità possibile all’appello del presidente della Repubblica. In questo momento difficile, a causa di una crisi la cui genesi è ben nota, il Quirinale ha dato un indirizzo per il governo del Paese. La responsabilità di ogni forza politica è necessaria, come abbiamo sempre dimostrato a differenza di altri che ci hanno portato a questo punto. Ma essere guidati dalla responsabilità significa anche avere il senso di responsabilità, appunto, di non unirsi ai sovranisti e quindi di non fare l’alleanza con la Lega di Matteo Salvini. Perché le distanze sono troppo ampie”. Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Individuare un perimetro di maggioranza – aggiunge Pastorino – non è un capriccio ideologico, come dice Renzi, ma la presa d’atto delle differenza tra forze politiche incompatibili. Al di là della composizione del governo, si dovrà decidere la linea politica dell’esecutivo stesso. Ci dovrà essere collaborazione sui provvedimenti più importanti, come i vaccini, il sostegno alle attività produttive e all’occupazione in generale, ma non è realizzabile la condivisione di un percorso governativo. Penso sia difficile mettere insieme chi lavora per la progressività fiscale, il sostegno alle fasce più deboli, e chi chiede la flat tax, che favorisce i più ricchi”.

A Roma c’è anche Davide Casaleggio: “Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma – ha detto il presidente dell’associazione Rousseau e figlio del fondatore del Movimento – . Qualunque sarà lo scenario politico possibile c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau“.

Il fondatore dei 5 stelle Beppe Grillo dovrebbe far parte della delegazione M5s che domani incontrerà Mario Draghi per le consultazioni, si apprende in ambienti parlamentari del Movimento. La composizione della delegazione M5s – sottolineano fonti della Camera interpellate al riguardo – non è stata ancora comunicata formalmente.

Se il centrodestra non farà parte della maggioranza di Mario Draghi “perderà l’occasione di portare la nostre proposte in un governo che ha compiti storici, sarebbe rinunciare a un pezzo del nostro impegno politico. Mi auguro che non sia così”, ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria e leader di Cambiamo!, intervenuto a ‘Effetto giorno’ su Radio24.

“Il suo governo – ha aggiunto Toti – dovrà essere l’unione virtuosa di diverse energie, non solo politiche, ma anche economiche, sociali e culturali. Abbiamo suggerito che un governo forte non può essere solo un governo tecnico, ma deve avere anche personalità del mondo dell’università, dalla ricerca, della cultura. Deve coinvolgere le forze migliori di questo Paese”. Del resto, conclude Toti, “ognuno dovrà rinunciare a qualcosa del suo pantheon di proposte per fare un governo tutti insieme”.