Giorno del ricordo, il Consiglio regionale della Liguria ricorda le vittime delle foibe

Genova. Questa mattina si è svolta in videoconferenza la seduta solenne del Consiglio regionale, dedicata al Giorno del Ricordo in memoria del martirio e dell’esodo dei giuliano-dalmati vittime della feroce persecuzione attuata dalle formazioni partigiane del maresciallo Tito contro la popolazione della Venezia Giulia, Istria e Dalmazia dal 1943 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

In quegli anni intere famiglie morirono nelle foibe e altre decine di migliaia di persone furono costrette alla fuga, provocando un drammatico esodo verso l’Italia e lo spopolamento delle città che si trovano lungo la costa nord orientale del mare Adriatico da secoli abitate dalla comunità italiana.

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha invitato gli ospiti ha osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime della persecuzione. È seguita la proiezione del filmato dell’Istituto Luce “L’esodo degli Italiani da Pola”, con le toccanti immagini della fuga precipitosa di centinaia di migliaia di persone, dei saluti fra le lacrime, delle povere masserizie accumulate in tutta fretta in porto prima di imbarcarsi per l’Italia.

Dopo la documentazione video il presidente Medusei ha ripreso la parola con un breve indirizzo di saluto. L’orazione ufficiale è stata tenuta da Franco Papetti, presidente dell’Associazione Italiani Fiumani nel Mondo e vice Presidente vicario di Federesuli, l’associazione che coordina le più importanti associazioni degli esuli fiumani, giuliani e dalmati.