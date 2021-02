Genova X Genova, raccolta di generi di prima necessità per le famiglie bisognose

Genova. Fornire un concreto sostegno alle famiglie in difficoltà duramente colpite dall’emergenza sanitaria per dare un segnale forte di unione e solidarietà e superare uniti un momento storico così delicato.

Sono gli obiettivi di “Genova X Genova”, l’iniziativa promossa da un gruppo di famiglie genovesi e sostenuta dal Comune di Genova che permetterà di raccogliere generi di prima necessità – pasta, riso, omogeneizzati, detergenti per la persona – nella settimana dal 15 al 20 febbraio 2021.

L’appuntamento è fissato in via San Pio X 27, nel piazzale della Chiesa di San Pio X, tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ad accogliere i donatori saranno i volontari dell’associazione Caritas Auxilium che provvederanno poi a destinare i beni raccolti alle famiglie bisognose. Se ne parlerà stasera alle ore 21 in diretta Facebook sul canale ufficiale di Marta Brusoni. Ospite della puntata, Andrea Benso, promotore dell’iniziativa “Genova X Genova”.

«Si tratta di un’iniziativa molto sentita, nata in maniera spontanea per volontà di un gruppo di cittadini – spiega Marta Brusoni, capogruppo in consiglio comunale di Vince Genova -. Quando sono stata contattata dai promotori dell’iniziativa ho dato subito la mia disponibilità per trasmettere il messaggio in Comune e ottenere il sostegno delle istituzioni».

Gli effetti della pandemia stanno avendo profonde ripercussioni su tante famiglie in difficoltà a reperire fonti di sostentamento come i beni di prima necessità.

«L’unione fa la forza mai come in questo momento – aggiunge la capogruppo di Vince Genova -. Dare una mano a chi ne ha più bisogno servirà a superare più in fretta possibile l’emergenza e programmare il futuro con maggiore serenità. I genovesi hanno sempre mostrato in passato un grande spirito di fratellanza. E sono certa che anche in questa occasione non faranno mancare il proprio contributo».